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Dünya Amerika için bir kötü haber daha! Medya devi iflas etti
Dünya

Amerika için bir kötü haber daha! Medya devi iflas etti

Yeniakit Publisher
2023-05-17 08:58:00 -
Amerika için bir kötü haber daha! Medya devi iflas etti

Amerika’da gerçekleşen iflasların ardı arkası kesilmiyor. Merkezi New York'ta bulunan medya kuruluşu Vice Media, satışını kolaylaştırmak amacıyla iflas başvurusu yaptı.

Vice News, Vice TV, Refinery29 ve Motherboard gibi medya şirketlerinin ana kuruluşu Vice'tan yapılan açıklamada, Fortress Investment Group, Soros Fund Management ve Monroe Capital'den oluşan bir konsorsiyum ile satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Konsorsiyumun önemli yükümlülüklerin üstlenilmesine ek olarak, Vice Media varlıkları için yaklaşık 225 milyon dolarlık satın alma bedeli sağlamayı kabul ettiği aktarılan açıklamada, şirketin, satışını kolaylaştırmak amacıyla iflas mahkemesine başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Çok platformlu küresel bir medya şirketi olan Vice, HBO Max ve Netflix gibi platformlar için yapımlar da üretiyor, popüler şovlara ev sahipliği yapıyor ve reklam kampanyaları yürütüyordu. Medya kuruluşu, amiral gemisi Vice News Tonight programını kapatmış ve geçen ay 100 kişiyi işten çıkarmıştı.

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