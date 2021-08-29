Amerika amacına ulaşamayınca; bölge ülkelerine tuzak kurdu

Malumunuz 30 yılı aşkındır Afganistan’ı işgal eden Amerika ani bir kararla Afganistan’dan çekileceğini söyledi ve görünürde çekildi gibi bir manzara sergiliyor. Evet, görünürde ki mevcut manzara bize böyle bir resmi gösteriyor. Peki, asıl gerçek hadise bize bu mevcut manzarada gösterildiği gibi midir acaba? Afganistan’ın 30 yıllık işgali ve şu anda Amerika’nın çekilmesi ile bize gösterilen manzara asıl gerçeği ne kadar yansıtıyor konusu üzerinde düşündüğümüzde; Amerika’nın asıl sinsi planları gün gibi ortaya çıkmaktadır. Çünkü 30 yıllık süreçte Amerika’nın bölgede kurduğu ve kullandığı terör örgütleri El Kaide, IŞİD, İran’ın güdümünde olan Şii örgütler ve daha birçok irili ufaklı terör örgütü Afganistan’da bilfiil kol gezmektedir…

Evet görünürde, Amerika Afganistan’dan çekildi ama, bölge ülkelerinin kucağına en azından bir 30 yıl daha çözülemeyecek bir sorun bırakarak çekiliyor.

1990’larda Kafkasya coğrafyasında tek başına hareket edemeyeceğini anlayan Amerika; Afganistan’ı Birleşmiş Milletler ile NATO ile Rusya’nın işgalinden kurtarıp geçen 30 yıllık süreçte Afganistan’da istediği asıl kukla düzeni kurmayınca; bu defa (B) planını devreye sokarak sözünü geçiremediği bölge ülkeleri Rusya, Çin, Hindistan ve son yıllarda Amerika’nın yörüngesinden çıkan Pakistan, İran ve Türkiye’nin kucağına pimi çekilmiş bir bomba misali büyük bir kaosu bıraktı. Evet, Afganistan Amerika’nın üzerinde rahat rahat oyun oynayabileceği Suriye ve Irak gibi küçük bir devlet değildir… 652.000 km² yüzölçümlü olan, kuzey ve güney doğusunu düzlüklerin oluşturduğu dağlık bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Kâbil’dir. (Yaklaşık 40 milyonluk) nüfusunun çoğunluğunu Peştunlar, Tacikler, Hazaralar ve Özbekler oluşturur.

Ülke, uluslararası alanda (Afganistan İslam Cumhuriyeti) olarak tanınmaktadır. Aslında Afganistan geleneksel ve aşiret yapılanmalarına dayalı İslam anlayışına sahip olduğu için, bünyesinde büyük devletlerin kullandığı El Kaide, IŞİD, İran ve Şiiler gibi daha birçok terör örgütünü bünyesinden barındıran geleneksel İslami anlayışa sahiptir. Dünya uyuşturucu trafiğinin önemli bir bölümü bu ülkeden geçmektedir. Yani anlayacağınız; Afganistan çok kozmopolit ve komplike bir yapılanmaya sahiptir…

Amerikan’ın 1990’larda kitabına uydurarak, Birleşmiş Milletleri, NATO’yu kullanarak Rusya’yı saf dışı bırakması planının asıl başlangıcıydı, bunu başardı ve Rusya’nın bölgede güçlenmesini önledi. Fakat 30 yıllık süreçte bölgede asıl istediklerini yapamayınca,ikinci (B) planını uygulamaya koyarak bölge ülkelerini güçten düşürülme planlarını devreye soktu. Ortadoğu hinterlandı, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de Libya’da aynı oyunu sergilemiyor mu Amerika? Yani Amerika bölge ülkeleri olan Rusya’ya, Çin’e, Hindistan’a, Türkiye’ye, Pakistan’a ve İran’a şu mesajı veriyor; haydi bakalım şimdi biri birinizi yiyin politikası uygulamaya çalışıyor. Amerika demek istiyor ki; mademki, beni asıl aktör olarak kabul etmiyorsunuz; buyurun bakalım 30 yıl da siz uğraşın bakalım. Ben istemedikçe sizler işin içinde çıkabileceğinizi mi sandınız demek istiyor kendi sinsi planlarına göre? Çünkü Amerika Kafkasya coğrafyasında ki rakipleri olan ülkeleri güçten düşürüp yıpratmak için, elinin altında olan ve son 30 yıldır beslediği terör örgütleri El Kaide, IŞİD ve İran’ın güdümünde olan Şİİ örgütleri dahi kullanarak ve destekleyerek işi hep çıkmaza sokup bölgede barışı hep engellemeye çalışacaktır. Çünkü Amerika’nın çıkar ve menfaatleri bunu gerektiriyor. Bölge ülkeleri Rusya, Çin Türkiye, Hindistan ve İran bu oyunu bozarak, yeni bir strateji geliştirip bu soruna bir çözüm bulma zorundadırlar. Aksi takdirde bu sorun bölge ülkelerinin yıllarca büyük enerjilerinin boşa harcamalarına sebep olacaktır. Özelikle Rusya, Çin, Türkiye, İran ve Pakistan bölgede ivedilikle yeni bir konsept geliştirip Afganistan soruna kalıcı bir çözüm bulmak zorundadırlar…

Selam ve Saygılarımla.