Amedspor’u geride bıraktı! Esenler Erokspor 5 golle liderliğe yükseldi
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Hatayspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Esenler Erokspor, Amedspor ve Erzurumspor'u geride bırakarak liderliğe yükseldi. Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Onur Ulaş, Mame Mor Faye, Kanga ve Alper Karaman attı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Onur Ulaş, 50 ve 59. dakikalarda Mame Mor Faye, 53. dakikada Kanga ve 90+1. dakikada Alper Karaman kaydetti. Konuk ekip özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDULAR
Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Esenler Erokspor, Amedspor ve Erzurumspor'u geride bırakarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.