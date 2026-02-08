  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Silahlanma var ama hedef barış: Miçotakis’ten dengeli ‘komşu’ diplomasisi! Müslüman gençten kirli tezgaha tarihi ayar! Popçu görünümlü zehir tacirlerinin maskesi düştü: ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti Elon Musk’tan piyasaları titreten öngörü! Kağıt paranın devri bitiyor, yerine ise… Vahşetin görüntüleri infiale neden oldu! Araç muayene istasyonunda polise hain pusu: Bir vatan evladı şehit edildi Minneapolis sokaklarında tansiyon dinmiyor! ICE karşıtı gösterilerde 'Nazi' selamı 8 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız Hem ters yöne girdiler hem darp ettiler! Trafikte Akit TV spikerine saldırı Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Spor Amedspor’u geride bıraktı! Esenler Erokspor 5 golle liderliğe yükseldi
Spor

Amedspor’u geride bıraktı! Esenler Erokspor 5 golle liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Amedspor’u geride bıraktı! Esenler Erokspor 5 golle liderliğe yükseldi

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Hatayspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Esenler Erokspor, Amedspor ve Erzurumspor'u geride bırakarak liderliğe yükseldi. Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Onur Ulaş, Mame Mor Faye, Kanga ve Alper Karaman attı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Onur Ulaş, 50 ve 59. dakikalarda Mame Mor Faye, 53. dakikada Kanga ve 90+1. dakikada Alper Karaman kaydetti. Konuk ekip özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDULAR

Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Esenler Erokspor, Amedspor ve Erzurumspor'u geride bırakarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı
Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Aktüel

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Esenler'de korku dolu anlar kamerada
Esenler'de korku dolu anlar kamerada

Gündem

Esenler'de korku dolu anlar kamerada

Esenler’de sosyal kart ile emeklilere anlamlı destek
Esenler’de sosyal kart ile emeklilere anlamlı destek

Gündem

Esenler’de sosyal kart ile emeklilere anlamlı destek

Hatay'da Erok fırtınası! Esenler ekibinden 5 gollü gövde gösterisi
Hatay'da Erok fırtınası! Esenler ekibinden 5 gollü gövde gösterisi

Spor

Hatay'da Erok fırtınası! Esenler ekibinden 5 gollü gövde gösterisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23