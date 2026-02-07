  • İSTANBUL
Trabzonspor'a deplasmanda saldırı! 'Can güvenliğimiz tehdit altında'
Gündem

Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’

Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır." denildi.

Trabzonspor takım otobüsü, deplasman için gittikleri Samsun'da taşlı saldırıya uğradı. Olaya ilişkin Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır." ifadelerini kullandı.

BORDO MAVİLİ KULÜBÜN OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında kabusu yaşadı. Takım otobüsü maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.

TRABZONSPOR: MÜNFERİT DEĞİL, ORGANİZE SALDIRI

Olaya ilişkin Trabzonspor'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.

"ÖNCE KOCAELİ VE ANTALYA, BUGÜN İSE SAMSUN"

Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ AÇIK ŞEKİLDE TEHDİT ALTINDA"

Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

