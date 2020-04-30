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Korona Virüs

Ambulans uçak bu kez genç kız için havalandı!

Gaziantep'te zatürre (pnömoni) tanısı konulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi gösteren 17 yaşındaki Emel Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:25:00 -
Ambulans uçak bu kez genç kız için havalandı!

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Emel Öztüto'ya zatürre tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Öztüto'da bir süre sonra kalp yetmezliği ve Kovid-19 belirtileri görülmeye başlandı.

Doktorlar, Öztüto'nun tedavisinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmasına karar verdi.

Gerekli onayların alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekiplerince havaalanına getirilen Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

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Yorumlar

Sefer

devlet devlet olali böyle hizmet görmedi. bu devletin degerini bilmeyen ölsün.
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