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Yerel Ambulans helikopter Van'daki hamile kadın için havalandı
Yerel

Ambulans helikopter Van'daki hamile kadın için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük tehlikesi bulunan 30 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 21:28:00 -
Ambulans helikopter Van'daki hamile kadın için havalandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük tehlikesi bulunan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray ilçesinde düşük tehlikesi şüphesi bulunan ve aniden rahatsızlanan Gülperi Ş. (30) için sağlık görevlilerine haber verildi. Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanan bölgeye ilk olarak ilçede konuşlandırılan paletli ambulans yönlendirildi. Bu sırada hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim halinde olan sağlık ekipleri, bir süre sonra hastaya ulaştı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

Paletli ambulansta ilk muayenesi ve tedavisi yapılan hastanın uzman kontrolü ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay yerinden görevlendirilen helikopter ambulansla alınan hasta, düşük durumunun kontrolü ve ileri tetkik için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başarılı şekilde ulaştırıldı.

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