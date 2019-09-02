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Ambalajda ihracat artıyor ithalat düşüyor

ASD verilerine göre ambalaj sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 1 artarak 2 milyar 323 milyon dolara yükselirken, ithalatı yüzde 20 düştü- Sektörün dış ticaret fazlası söz konusu dönemde yüzde 70 artışla 918 milyon dolara ulaştı

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
Ambalajda ihracat artıyor ithalat düşüyor

İSTANBUL (AA) - Ambalaj sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyar 323 milyon dolara yükselirken, ithalatı ise yüzde 20 azaldı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) açıklamasına göre, sektör, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını miktar bazında yüzde 11 artışla 1,26 milyon tona çıkardı. İhracat değer bazında ise yüzde 1 artışla 2 milyar 323 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde ithalatta ise dikkat çekici bir azalma yaşandı. 900 bin ton olan ambalaj ithalatı 720 bin tona düştü. Değer bazında ise yüzde 20 azalışla bir milyar 405 milyon dolara geriledi. Böylece ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 918 milyon dolara yükseldi.

Türkiye bu yıl en fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail ve İtalya'ya ihracat yaparken, en fazla ithalatı Almanya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa'dan gerçekleştirdi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün cari açığa yaptığı pozitif katkının artarak devam ettiğini bildirdi.

Sektörde ikinci yarının özellikle ihracat tarafında daha iyi geçmesini beklediklerini aktaran Sarıbekir, "Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
  1. ASD

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