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Yerel Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Yerel

Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı. İlk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 08:24:00 -
Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı. İlk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik’te kaza yerine geldi.

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