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Amasya'da korkutan deprem!

Son dakika...Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Amasya Doluca-Gümüşhacıköy merkezli bir deprem meydana geldi.

19 Mart 2019 Salı 22:03
Amasya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Amasya Doluca-Gümüşhacıköy merkezli bir deprem meydana geldi.

Rasathanenin internet sitesinden alınan bilgiye göre Doluca-Gümüşhacıköy merkezli deprem saat 20.41'de meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da (AFAD) internet sitesinde 20.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 10.3 kilometre olarak açıkladı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:03
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