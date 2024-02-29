  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Yerlikaya bakanlık haberini nasıl aldığını anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı...

Binlerce SİHA havalanmak için emir bekliyor! Saatler sonra ortalık maalesef kan gölüne dönebilir

Katar ve Fransa'nın çıkışı: yaptıkları teklif ortaya çıktı! İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı için bir araya geldi

133 yıllık dev şirket bir anda kapandı! İflası duyan 'Neler oluyor böyle?' diye birbirine sormaya başladı

Böyle arsızlık görülmedi! FETÖ'cülerin Mahmut abisinden Bekir Bozdağ'a iftira!

28 Şubat artıklarından yürüyüş hazırlığı!

İşgalci ordusundan çarpıcı itiraf! Mücahidlerin cesareti İsrail askerinin psikolojisini bozdu

Dünyaya rezil oldular! Beceriksizliği itiraf ettiler

Katarlılar Türkiye'deki o projeyi almak üzereydi! Türk şirketinden kafa karıştıran teklif geldi, ihale durdu

Almanya savaşa dahil mi olacak? En yetkili isim cevapladı
Otomotiv Aman unutmayın! Kazalara sebep oluyor
Otomotiv

Aman unutmayın! Kazalara sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2024-02-29 10:11:00 -
Aman unutmayın! Kazalara sebep oluyor

İşin ustası araç klimalarının senede en az bir kez bakımının yapılması gerektiğini söyledi. Bakım yapılmaması durumunda araç içerisinde kötü koku oluşuyor. Bu ihmal hatta kazalara sebep bile oluyor.

Araç klimalarının sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Alaşehirli araç klima ustası Ali Seyhan, klima sistemi soğutma suyu kaybının yanı sıra bakteri ve mantarın da oluşmasına neden olurken sistemin düzenli bir şekilde temizlenmemesi durumunda zamanla kötü kokular oluşabileceğini dile getirdi. Bunların tek çözüm yolunun ise klima bakım ve temizliği olduğunu kaydeden Ali Seyhan, "Aracımızın ve kendi sağlığımız için, klima bakımları için uzman ve ehil kişilere bakım yaptırmak gerekir. Sağlıklı bir bakım için uzman kişi, doğru gaz seçimi çok önemlidir, "Klima sistemi olan araçlar yılda en az bir kez uzman bir servis tarafında kontrol edilmelidir. Çünkü sistem, her yıl soğutma maddesinin, yaklaşık yüzde 65-70'lik bölümünü kaybeder. Klimanızın bakımını yaptırmak için en iyi zaman, havalar çok ısınmadan ve polenler, alerjisi olan kişileri etkilemeden ilkbahar aylarıdır. Aracınızın klima sisteminin bakımında polen filtresi, klima gazı, klima gazı kaçak tespiti, klima bakteri temizliği, klima kompresörü ve klima termostatının bakımını eksiksiz olarak yapılmalıdır. Klima bakımı, filtrede oluşması veya bakteri birikimi sonucu kötü kokular oluşmasını durdurur. Klimanın yaz aylarında soğutma, kış aylarında ısıtmak acıyla kullanılır. Bunların yanında özellikle kış aylarında havaların çok soğuk olduğu günlerde camlarda oluşan buharlanmayı önlemek amacıyla çok sık olarak kullanılabilir. Çünkü buharlanma sonucu sürücünün görüş açısı azalır ve kazalara neden olabilir" dedi.

Uzman isim tek tek sıraladı! Araç yangınları bu sebeple yaşanıyormuş
Uzman isim tek tek sıraladı! Araç yangınları bu sebeple yaşanıyormuş

Otomotiv

Uzman isim tek tek sıraladı! Araç yangınları bu sebeple yaşanıyormuş

Anı olması için bir otomobil ürettiler
Anı olması için bir otomobil ürettiler

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anı olması için bir otomobil ürettiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23