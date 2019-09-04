0553 313 94 23

Aman dikkat! Saçlarınız bu sebeple dökülüyor olabilir!

Saçlarınızın her gün avuç avuç döküldüğünden şikayet ediyorsanız; bazı noktalarda hata yapıyor olabilirsiniz. İşte, "Saçlarım neden dökülüyor?" sorunuzun yanıtı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:30
Aman dikkat! Saçlarınız bu sebeple dökülüyor olabilir!

Hem kadınlar hem de erkekler için saçları son derece önemlidir. Hanımların saçları tüm gün başörtüsü altında olduğu için çoğu zaman yoğun dökülmeden dert yanarlar. Ancak saçların çok fazla dökülüyor olsanın altında yalnızca havasızlık değil çok fazla neden var İşte, saç dökülmesine yol açan 6 faktör.

1. Kirli taraklar

Taraklarınızı hangi sıklıkla yıkıyor ya da değiştiriyorsunuz? Taraklarınız siz göremeseniz de birçok bakteriye ev sahipliği yapar bu nedenle en azından haftada bir gün taraklarınızı limonlu-karbonatlı ılık suyla yıkamanız çok önemli. Taraklarınızı hijyenik hale getirdiğinizde saç dökülmesi sorununuzun bir hayli azaldığını fark edeceksiniz.

2. Sıkı toplamayın

Saçlarınızı çok sıkı toplamak; onlara zarar verir. Saçlarınızı gevşek toplayarak gün içerisinde yaşayacağınız saç teli kayıplarını bir hayli azaltmış olacaksınız.

3. Mümkünse boyadan uzak durun

Bazı boyaların bitkisel olduğu belirtilir. Ancak bir boyanın tamamen bitkisel olması mümkün değil. Bu nedenle mümkünse saçlarınızı kimyasal işlemlerden uzak tutun. Unutmayın boya saçlarınızın yıldan yıla zayıflamasına yol açacaktır.

4. Kurutma işlemine dikkat

Saçlarınız hızlıca kurusun diye saç kurutma makinelerinin ısısını fazlasıyla yükseltiyorsanız; bu saçlarınıza ciddi zararlar verir.

5. Kestirmek önemli

Uzmanlar en az 12 haftada bir saçların birkaç santim de olsa kestirilmesi gerektiğini belirtiyor. Saçlarınızı uzun süre kestirmediyseniz dökülme sorunu yaşamanız kaçınılmazdır.

6. Islak saçlar toplanmamalı

Saçlarınız yıkandıktan sonra bir hayli hassaslaşır. Saçlarınızın kırılıp dökülmesini istemiyorsanız; onlar kuruyana kadar toka kullanmamaya özen gösterin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:30
  1. Saçlarım neden dökülüyor?
  2. saç dökülmesi
  3. Saç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Keneşi Genel Sekreteri Amreyev Cidde'de
    1. Türk Keneşi Genel Sekreteri Amreyev..
    2. Kartal’da 21 kişinin öldüğü çöken..
    3. Başkan Gürün yatırımları yerinde..
    4. Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin..
    5. Endonezya yüzlerce atık konteynerini..
    6. Köprü altında kaza: 1 yaralı
    7. Hamilelikte yapılması gereken dini..
    8. ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan..
    9. Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü..
    10. Erdemli’de adli yıl açılışı
    11. Alanya Belediyesi’nden Zabıta Haftası..
    12. Kıymık nasıl çıkartılır?
    13. Patrick Watson 8 yıl aradan sonra..
    14. Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    16. Tavlı: “Bahçe atıklarınızı yol..
    17. Yemeklik salça nasıl yapılır? Yemeklik..
    18. Almanya'dan İran açıklaması
    19. Osmancık Belediyesi Pirinç..
    20. Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17..
    21. Yükümlüler okulları yeni eğitim..
    22. Rektör Bağ: “Çardak OSBMYO’nun..
    23. Altıeylül’de kurtuluş etkinlikleri..
    24. Atık toplama kamyonunda çıkan yangın..
    25. Tütüncü,genç güreşçileri ağırladı
    26. Bismil’de katarakt ameliyatı olan 30..
    27. İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı:..
    28. HDP'lilerden Vatan partililere saldırı!
    29. New York borsası yükselişle açıldı
    30. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!