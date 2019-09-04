Aman dikkat! Saçlarınız bu sebeple dökülüyor olabilir!

Hem kadınlar hem de erkekler için saçları son derece önemlidir. Hanımların saçları tüm gün başörtüsü altında olduğu için çoğu zaman yoğun dökülmeden dert yanarlar. Ancak saçların çok fazla dökülüyor olsanın altında yalnızca havasızlık değil çok fazla neden var İşte, saç dökülmesine yol açan 6 faktör.

1. Kirli taraklar

Taraklarınızı hangi sıklıkla yıkıyor ya da değiştiriyorsunuz? Taraklarınız siz göremeseniz de birçok bakteriye ev sahipliği yapar bu nedenle en azından haftada bir gün taraklarınızı limonlu-karbonatlı ılık suyla yıkamanız çok önemli. Taraklarınızı hijyenik hale getirdiğinizde saç dökülmesi sorununuzun bir hayli azaldığını fark edeceksiniz.

2. Sıkı toplamayın

Saçlarınızı çok sıkı toplamak; onlara zarar verir. Saçlarınızı gevşek toplayarak gün içerisinde yaşayacağınız saç teli kayıplarını bir hayli azaltmış olacaksınız.

3. Mümkünse boyadan uzak durun

Bazı boyaların bitkisel olduğu belirtilir. Ancak bir boyanın tamamen bitkisel olması mümkün değil. Bu nedenle mümkünse saçlarınızı kimyasal işlemlerden uzak tutun. Unutmayın boya saçlarınızın yıldan yıla zayıflamasına yol açacaktır.

4. Kurutma işlemine dikkat

Saçlarınız hızlıca kurusun diye saç kurutma makinelerinin ısısını fazlasıyla yükseltiyorsanız; bu saçlarınıza ciddi zararlar verir.

5. Kestirmek önemli

Uzmanlar en az 12 haftada bir saçların birkaç santim de olsa kestirilmesi gerektiğini belirtiyor. Saçlarınızı uzun süre kestirmediyseniz dökülme sorunu yaşamanız kaçınılmazdır.

6. Islak saçlar toplanmamalı

Saçlarınız yıkandıktan sonra bir hayli hassaslaşır. Saçlarınızın kırılıp dökülmesini istemiyorsanız; onlar kuruyana kadar toka kullanmamaya özen gösterin.