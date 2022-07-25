Aman bu hataları yapmayın! YKS tercihleri öncesi ailelere uyarı

Yeniakit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, YKS resmi tercih döneminin başlamasına sayılı günler kala anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

Aileler çocukları adına karar almamalı

Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, üniversiteye giriş sınavının gençler ve aileler için ne kadar önemli ve kaygı vericiyse, sonuçlar açıklandıktan sonra gençlerin geleceğine yön veren tercih döneminin de benzer şekilde kaygı ve stresin artmasına neden olduğunu söyledi. Konuk, sözlerine şöyle devam etti: “Üniversite ve meslek tercihi esnasında çocukların kaygı ve streslerini yönetmekte ebeveynlere büyük bir rol düşüyor. Yaptığı her seçimin arkasında olduğunuzu, desteklediğinizi göstermek daha rahat ve gerçekçi seçimler yapmasını sağlamakla birlikte genci en doğru tercihe yönlendirir. Bazı durumlarda ebeveynler kendi hayallerini çocuklarının üzerinden gerçekleştirmek ister. Meslek seçimini çocuğun tercihine ve isteğine bırakmak yerine kendi gençliklerinde arzuladıkları ama yapamadıkları mesleklere yönlendirmek, gençleri ileriki dönemlerde telafisi zor sorunlara ve başarısızlığa götürecektir. Bu nedenle onların istekleri, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda yaptıkları seçimleri desteklemek önemlidir. Ebeveynler çocukların adına kararlar almamalı. Meslek seçimlerine destek olurken onların kişilik özelliklerini ilgi alanlarını, yeteneklerini ve en önemlisi de isteklerini göz önünde bulundurarak yönlendirmeleri gerekiyor.”

Karamsar yorumlar özgüvenini düşürüyor

Her durumda olması gerektiği gibi sınav sonuçlarında hedeflediği dereceyi elde edemeyen gençlere ailelerin koşulsuz sevgi ve destek ile her zaman yanında olduklarını göstermeleri gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Yaptığı seçimlerde, yaşadığı olumlu veya olumsuz sonuçlarda arkasında ailesinin olduğunu bilen çocuk hem daha rahat hisseder hem de özgüveni desteklenmiş olur. Ayrıca sınav sonucu olumsuz olan çocuklara yapılan eleştiriler, başkalarıyla kıyaslamalar, geleceği hakkında olumsuz ve karamsar yorumlar ve özgüvenini düşürecek yaklaşımlar çocuğun duygusunu, motivasyonunu ve aile içi ilişkilerini olumsuz etkileyecektir. Bunun yerine çocuğun sınav sonucu ile ilgili duygu ve düşünceleri dinlenmeli, başarının tek bir sınava bağlı olmadığı açıklanmalı, sonraki süreçte neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunulmalı. Tek bir sınav başarısının çocuğun hayat başarısını göstermediği unutulmamalı.” dedi.

Tercih yapılırken kişilik özelliklerine dikkat edilmeli

Kendi sorumluluklarını alması ve yerine getirmesi için fırsat tanınan bir aile ortamında büyüyen çocukların başka bir şehirde yaşamını sürdürebileceklerini ve eğitim hayatına devam edebileceklerini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Elvin Akı Konuk, “Bu kararı almadan önce gencin ailesinden, arkadaşlarından ve alıştığı çevreden uzak kalabilecek mizaca, kişilik ve sosyal özelliklere uygun olup olmadığına karar verilmeli, bu konuda çocukların düşünceleri ve isteği sorularak hareket edilmeli. Eğer şehir dışında bir üniversite düşünülüyorsa sadece üniversitenin ve bölümün eğitim kalitesi değil aynı zamanda gideceği şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerinin de göz önünde bulundurularak tercih yapılması yararlı olacaktır” diye konuştu.