Amacınız ne? Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar Euronews isimli sözde uluslararası haber ajansı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen araçların görüntüsünü, CHP'li İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergileyeceği lüks makam araçları olarak yayınladı.

FETÖ'cü Servet Yanatma'ya ev sahipliği yapan sözde haber ajansı Euronews, sosyal medyada büyük tepki çeken bir habere imza attı. FETÖ'cü muhabir alçaklığa doymuyor! “İstanbul-New York uçuşu buzulları eritiyor” dedi, tepki yağdı! Sınır kapısındaki görüntüyü Yenikapı diye paylaştı Euronews, İmamoğlu'nun Yenikapı'da dizmeyi vaat ettiği sözde makam araçlarının haberinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen araçların görüntüsünü paylaştı. İşte o skandal: Aynı zamanda CHP'nin haber kanalı Halk TV de, aynı skandala imza atarak Yenikapı'daki araçlar diye söz konusu fotoğrafı kullandı. Haberin orjinali: Yenikapı'daki araçlar İmamoğlu ve saz arkadaşları, İBB'nin başın gelmeleri durumunda, belediyedeki gereksiz lüks makam araçlarını sergileyeceklerini söylemişti. Bugün şova başlayan İmamoğlu, belediye hizmet araçlarını Yenikapı'ya dizdi... Zabıtaların Smart markalı araçlarını bile makam aracı diye alana götüren İmamoğlu, donduruculu kamyonetleri dahi Yenikapı'ya götürdü. '1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor

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