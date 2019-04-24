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Alüminyum folyolu elektronik eşya hırsızlığı... Operasyonla yakalandılar

Alışveriş merkezlerindeki elektronik ürün satan mağazalardan hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin mağazalardan çaldıkları eşyaları alarm sistemine yakalanmadan dışarı çıkarmak için özel olarak hazırladıkları ve alüminyum folyo ile kapladıkları bir çanta kullandıkları ortaya çıktı

24 Nisan 2019 Çarşamba 06:41
Alüminyum folyolu elektronik eşya hırsızlığı... Operasyonla yakalandılar

Ankara'da alışveriş merkezlerindeki elektronik ürün satan mağazalardan hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre, son üç ay içinde 6 ayrı alışveriş merkezinde bulunan çeşitli mağazalardan tablet bilgisayar, telefon ve bilgisayar işlemcileri ile oyun CD'leri çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yapılan incelemede şüphelilerin Gürcistan uyruklu Giorgi Y, Lulon B. ve Giorgi S. olduğunu tespit eden polis ekipleri, söz konusu kişileri düzenlediği operasyonla yakaladı.

Alarmın çalmasını folyo kaplı çanta ile engellemişler

Operasyonda, şüphelilerin taşıdığı bir çantadan çalıntı olduğu tespit edilen tablet bilgisayar, elektrikli tıraş makinesi ve bilgisayar ekipmanı ile kılık değiştirmek için kullandıkları iki ayrı şapka ve gözlük ele geçirildi.

Ayrıca bu çantanın, mağazalardan çalınan eşyaların alarm sistemine yakalanmadan rahatça dışarı çıkarılması için özel olarak hazırlandığı ve alüminyum folyo ile kaplandığı ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre; yapılan soruşturmada şüphelilerin alışveriş merkezlerine kiralık araçla geldikleri, çaldıkları elektronik eşyaların alarmlarını etkisiz hale getirerek özel çantayla dışarı çıkardıkları ve daha sonra aynı araçla alışveriş merkezinden uzaklaştıkları belirlendi.

Ekipler şüphelilerden Giorgi Y'nin, iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 9 ayrı suç kaydının olduğunu tespit etti.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 07:12
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