ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, yüzme camiasına ilkleri yaşatmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Altyapımıza verdiğimiz önemin meyvelerini almaya başladık." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kazanılan başarılardan ötürü gecesini gündüzüne katarak çalışan antrenörlere, sporculara, velilere ve tüm yüzme camiasına teşekkür ettiğini söyledi.

Başarı grafiğini sürekli olarak artırdıklarını aktaran Yalçın, ''Gençler kategorisinde elde edilen başarıları büyükler kategorisine taşıdığımızda Türk yüzmesi her kategoride sesini dünyaya duyurmaya başlayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Yalçın, yüzme sporunun ve yüzücülerin gelişmesi adına uzun soluklu planlamalar yaptıklarını anlatarak, ''11-12 yaş gelişim projesi ile başlayan yüzme sporunu tüm ülkeye yayma felsefesi, 7 Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kaliteli antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar, yıldız kategorisindeki yapılanmalar bugün gençler kategorisinde alışık olmadığımız ilklere, başarılara yelken açmıştır.'' diye konuştu.





- "Hedefimiz başarıları istikrarlı hale getirmek"





Tokyo 2020 Olimpiyatları'na odaklandıklarını vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

'' 2019 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışılan 80 müsabakada 53 en iyi zaman, 38 Türkiye rekoru, 11 Tokyo B barajı, 1 Tokyo A barajı, 17 yarı final, 16 final müsabakası sonrası 2 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası elde ettik. Şampiyonayı milli takım olarak erkeklerde 13'üncü, bayanlarda 7'nci, toplamda da 7'nci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya ve takım olarak bir ilke imza attık. Sırada dünya şampiyonası var. Disiplinimizi kaybetmeden sürekli çalışacağız ve bayrağımızı her yerde göndere çektireceğiz. Hedefimiz Türk yüzmesini bu sporda söz sahibi ülkeler seviyesine çıkarıp başarıları istikrarlı hale getirmek.''