Barut, “Altyapı ve finansman olarak aşı üretmeye hazırız. Fransa, Çin ve Hindistan’daki firmalarla ön anlaşmalarımızı da yapmış durumdayız” dedi.

Faz-1 çalışmaları başlıyor

Yerli aşı üretmek için de gerekli adımları attıklarını anlatan Barut, şöyle konuştu: “Aşının çok yakında Faz-1 çalışmalarının başlayacağını ümit ediyoruz. AbdiBio’nun sunduğu imkânlarla yerli aşıyı üreteceğiz. Üretimi için ön anlaşmalar yaptığımız aşının 2021 sonunda veya 2022 başında kullanıma hazır hale geleceğini düşünüyoruz. Türkiye hem tesis olarak hem de insan kaynağı olarak aşı üretebilecek olanaklara sahip. Ülkede üretim için gereken yasal onayları tamamlanmış yüksek kapasiteye sahip tesisler de bulunuyor. Pandeminin birkaç sene daha devam edeceği, dünyada aşı arzında ve talebinde büyük bir dengesizlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda halkımızın Covid-19’dan sürdürülebilir biçimde korunması için yerel aşı üretiminin gereklilik olduğu kanısındayız.” AbdiBio’nun denetimlerden başarıyla geçtiğini kaydeden Barut, şunları söyledi: “Denetimlerin ardından mRNA bazlı ve inaktif aşıların üretimi ile dolumu için izin belgemizi aldık. İlk aşamada 20 milyon doz aşıyı üretebilecek kapasitedeyiz. Covid-19 aşısının daha fazla miktarda üretimi için ek yatırım yapılması gerekebilir.”