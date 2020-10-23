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Spor Altınordulu Burak İnce 17 yaş altında dünyadaki en değerli futbolcu
Spor

Altınordulu Burak İnce 17 yaş altında dünyadaki en değerli futbolcu

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre dünyada 17 yaş altı futbolcular içinde en değerli isim Altınordu'dan Burak İnce gösterildi, genç futbolcuyu Kayserispor'dan Emre Demir izledi - Altınordulu Burak İnce: - " Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım inşallah"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:02:29 -
Altınordulu Burak İnce 17 yaş altında dünyadaki en değerli futbolcu

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Dünyada 17 yaş altı futbolcular içinde en değerli isim olarak gösterilen Altınordulu Burak İnce, "Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım inşallah." dedi.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerinde 17 yaş altı oyuncular içinde en değerli isim 1 milyon avro bedelle TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da mücadele eden Burak İnce gösterildi. Burak İnce'yi 900 bin avro ile Kayserispor'da mücadele eden Emre Demir izledi.

Genç Türk yetenekleri, 800 bin avro ile Fransa'da Angers'ta forma giyen Muhammed Ali Cho ile 750 bin avro ile Brezilya'nın Botafogo ekibinde oynayan Matheus Nascimento takip etti.


- Son 10 sezonun en genç golcüsü

Manisaspor altyapısından 2015-2016'da profesyonel futbolcular Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer olan 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, TFF 1. Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıktı.

Geçen sezon Eskişehirspor karşısında attığı golle son 10 sezonda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elinde bulunduran Burak İnce, dünyanın en önemli 15 yaş altı futbol turnuvalarından olan "MTU Hallen Cup"ta en değerli oyuncu seçilen ilk Türk isim olmuştu.


- Hedef Avrupa

Burak İnce, AA muhabirine, 17 yaş altındaki isimler içinde ilk sırada yer almasının kulübü ve kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Altınordu'nun "iyi birey", "iyi vatandaş", "iyi futbolcu" düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Burak İnce, şöyle konuştu:

"Altınordu, Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen büyük bir organizasyon. Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım inşallah. Bana emek veren başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu da 15 yaşında bana güvenip forma vermişti, o anı hayatta unutamam."


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