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Spor Altınordu'dan 'Ukrayna' teklifi!
Spor

Altınordu'dan 'Ukrayna' teklifi!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Ukrayna U16 Milli Takımı’nı saldırı sona erene kadar Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde konuk etmek istediklerini belirterek, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Ukrayna Futbol Federasyonu ile konuyla ilgili görüşmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:52:00 -
Altınordu'dan 'Ukrayna' teklifi!

Altınordu Kulübü, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı sürecine karşı duyarsız kalmadı. İzmir ekibinin Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Ukrayna U16 Milli Takımı’nı savaş bitene kadar Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde ağırlamak istediklerini açıkladı. Başkan Seyit Mehmet Özkan konuyla ilgili TFF’ye açık mektup gönderirken, mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Nihat Abi merhaba,
Ukrayna U16 Erkek Milli Takımını İzmir’de Metin Oktay Yerleşkemizde işgal bitinceye kadar konuk etmek isteriz. Bu konuda Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ile görüşmenizi arz ederim. Saygılarımla."

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