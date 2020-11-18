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Spor Altınordu'da 2 futbolcu 4 hafta takımdan ayrı kalacak
Spor

Altınordu'da 2 futbolcu 4 hafta takımdan ayrı kalacak

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:33:20 -
Altınordu'da 2 futbolcu 4 hafta takımdan ayrı kalacak

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Yiğit Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanan maç öncesi antrenmanda sakatlanan Yiğit Emre Çeltik'in sağ ayak bileği ekleminde ödem ve 1. derece yırtık, Emre Nefiz'in ise sağ diz ön çapraz bağında ödem, iç yan bağında da 1. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Yiğit Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in en az 4 haftalık tedavi sürecine alındığı kaydedildi.​​​​​​​


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