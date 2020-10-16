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Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Adana'ya kazanmaya gideceğiz"
Spor

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Adana'ya kazanmaya gideceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:45:37 -
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Adana'ya kazanmaya gideceğiz"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, rakiplerini yenmek istediklerini bildirdi.

Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Maç yapmadıkları süreçte hazır olmayan oyuncuların toparlanma fırsatı bulduğunu kaydeden Eroğlu, yarın da ligde namağlup olan ve gol yemeyen Adanaspor'la karşılaşacaklarını hatırlattı.

Eroğlu, rakip kim olursa olsun kendilerinin göstereceği performansın önemli olduğunu belirterek, "Adana'ya kazanmaya gideceğiz. Geliştirdiğimiz oyun sistemimizi hem savunmada hem hücumda sahaya yansıtmak istiyoruz. Takım iyi durumda, oyun sistemimiz, oyun planımız gün geçtikçe daha iyiye gitmeye başladı." diye konuştu.

Kaleci Erhan Erentürk de lige iyi başladıklarını, deplasmanda yaptıkları 2 maçı da kazandıklarını kaydetti. Çıkışlarını devam ettirmek istediklerini belirten Erhan Erentürk, "Adana'ya da kazanmaya gideceğiz." ifadesini kullandı.

Hakem Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği Adanaspor-Altınordu karşılaşması yarın saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda başlayacak.

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