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Ekonomi Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:01:39 -
Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 469 bin 560 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 468 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 651 milyon 137 bin 944,29 lira, işlem miktarı ise 1.401,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 652 milyon 478 bin 349,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 469.500,001.846,00
En Düşük 465.000,001.842,00
En Yüksek469.560,001.860,05
Kapanış468.000,001.842,00
Ağırlıklı Ortalama 465.696,161.842,49
Toplam İşlem Hacmi (TL)651.137.944,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.401,37
Toplam İşlem Adedi57
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