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Ekonomi Altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:31:54 -
Altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 465 bin 500 lira, en yüksek 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 464 milyon 720 bin 912,10 lira, işlem miktarı ise 1.000,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 498 milyon 735 bin 747,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 469.000,001.949,50
En Düşük 465.500,001.939,50
En Yüksek469.530,001.961,00
Kapanış467.800,001.946,50
Ağırlıklı Ortalama 467.174,171.944,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)464.720.912,10
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.000,32
Toplam İşlem Adedi48

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