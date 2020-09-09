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Ekonomi Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:29:56 -
Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin 635 lira, en yüksek 466 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 466 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 742 milyon 653 bin 618,62 lira, işlem miktarı ise 1.607,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 763 milyon 239 bin 726,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 462.000,001.920,00
En Düşük 459.635,001.911,95
En Yüksek466.700,001.938,30
Kapanış466.700,001.930,40
Ağırlıklı Ortalama 462.894,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)742.653.618,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.607,05
Toplam İşlem Adedi58


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