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Ekonomi

Altının kilogramı 398 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:30:21 -
Altının kilogramı 398 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 393 bin lira, en yüksek 398 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 674 milyon 941 bin 66,66 lira, işlem miktarı ise 4.243,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 685 bin 603,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 392.950,001.779,80
En Düşük 393.000,001.774,40
En Yüksek398.000,001.801,00
Kapanış398.000,001.801,00
Ağırlıklı Ortalama 396.679,911.790,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.674.941.066,66
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4,243,49
Toplam İşlem Adedi265


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