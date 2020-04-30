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Ekonomi

Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:17:18 -
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 383.300,001.712,00
En Düşük 382.250,001.716,40
En Yüksek386.400,001.718,00
Kapanış384.860,001.717,15
Ağırlıklı Ortalama 384.837,211.717,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)732.420.153,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.938,55
Toplam İşlem Adedi40

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