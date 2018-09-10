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Altının kilogramı 247 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin 800 liraya gerilerken, gerçekleşen toplam işlem hacmi 222 milyon 224 bin 180,03 lira, işlem miktarı ise 897,8 kilogram oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:49
Altının kilogramı 247 bin 800 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 247 bin 400, en yüksek ise 247 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 247 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 222 milyon 224 bin 180,03 lira, işlem miktarı ise 897,8 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 228 milyon 558 bin 161,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Flaş Döviz ve Altın Tic., Vakıf Katılım Bankası ile Osmanlı Döviz ve Altın Ticareti şeklinde sıralandı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:49
  1. İstanbul
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