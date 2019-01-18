Altının kilogramı 222 bin liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 222 bin lira, en yüksek 224 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 222 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 259 milyon 80 bin 65,74 lira, işlem miktarı ise 1.168 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 266 milyon 899 bin 817,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 223.500,00 1.295,25

En Düşük 222.000,00 1.285,15

En Yüksek 224.450,00 1.293,00

Kapanış 222.000,00 1.286,35

Ağırlıklı Ortalama 222.592,86 1.287,98

Toplam İşlem Hacmi (TL) 259.080.065,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.168,27

Toplam İşlem Adedi 82