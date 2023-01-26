Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 181 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 160 bin lira, en yüksek 1 milyon 192 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 artarak 1 milyon 181 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 754 milyon 443 bin 462,73 lira, işlem miktarı ise 4.061,01 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 755 milyon 858 bin 796,01 lira düzeyinde gerçekleşti.