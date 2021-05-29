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Ekonomi Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, Altın fiyatlarının ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğunu belirterek "Bunu potansiyel olarak yükseliş işareti olarak görüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 16:10:00 - 2021-05-29 16:18:35
Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorulara yanıt aranırken Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, tahminini paylaştı.

kriptokoin'in haberine göre; Leiper, altının yakın zamandaki 1.800 dolar/ONS seviyesindeki kırılmasının mühim olabileceğini ileri sürdü.

"Fiyatların anlamlı şekilde yükseleceğini düşünüyoruz"

Leiper, sarı metalden vazgeçmemiş olmasına rağmen, "Bununla birlikte sarı metalde yaşam belirtileri görmeye başladık. Mart ayındaki çift dip sonrası psikolojik olarak önemli olan 1.800 dolar seviyesini ve reflasyon anlatısını kırdık" ifadelerini kullandı.

Leiper, Tavistock’un şu anda altın piyasası yorumunu da şöyle açıkladı:

"Nominal tahvil getirileri artmaya devam edebilir, ancak bu kez yükselen enflasyon beklentileriyle geride kalacak. Yani gerçek getiriler önceki düşüş eğilimini tüm zamanların en düşük seviyelerine taşıyabilir. Bu nedenle altının fiyatının buradan anlamlı bir şekilde yükselebileceğini düşünüyoruz."

"Yükseliş işaretleri var"

Leipler, ayrıca şu iddialarda bulundu:

"Altın’ın bir diğer önemli itici gücü de ABD dolarının değeridir. ABD doları geçen çeyrekte en iyi performans gösteren para birimi olarak tacını yeniden kazandı. Ancak artan ikiz açıklar ve uzun vadede artan endişelere rağmen doların yeniden dirilişi geldi. Geniş tabanlı ekonomik toparlanmanın hız kazanması ve kısa vadeli katalizörlerin yerini daha uzun vadeli yapısal itici güçlere bırakması nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde bunun dolarda sürüklenmeye neden olacağına inanıyoruz. Geçen yıldan beri zayıflık piyasada, şimdi kendimizi bir sonraki bacağın başlangıcını işaret edebilecek başka bir önemli teknik seviyede buluyoruz. Altın fiyatları tipik olarak ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğundan, bunu potansiyel olarak yükseliş işareti olarak görüyoruz."

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