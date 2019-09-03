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Altını olanlar dikkat! Fiyatlar güncellendi

ABD piyasalarının dün tatil olması sebebiyle işlemlerin düşük kaldığı piyasalarda altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 284,5 lira seviyesinde dengelendi.

03 Eylül 2019 Salı 11:43
Altını olanlar dikkat! Fiyatlar güncellendi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 284,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, cumhuriyet altını bin 895 liradan satılıyor.

ABD piyasalarının dün tatil olması dolayısıyla işlem hacminin düşük kaldığı piyasalarda, altının onsunun da yatay bir seyir izlediği görüldü. Altının ons fiyatı, dün bin 519 - bin 534 dolar bandında hareket etmesinin ardından, bugün de dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1'lik düşüşle bin 527 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise altının onsundaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında, 284,5 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, cumhuriyet altını bin 895 liradan satılıyor.

'Gram altında 290 lira direnç konumunda'

Analistler, ticaret müzakerelerine dair endişeler, Brexit belirsizliği, İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler gibi gelişmelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun güvenli liman olarak görülen varlıkların yatırımcıların portföyündeki ağırlığının artmasına yol açtığını söyledi.

Gram altın için 290 liranın kuvvetli direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 280,5 liranın ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:43
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