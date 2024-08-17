Altını olan yıl sonu cebini dolduracak! İslam Memiş, yıl sonu tahminini açıkladı! Bankada parası olanları uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren öngörülerini açıkladı. Memiş, gram altının yıl sonu ulaşmasını beklediği seviyeyi paylaştı.

Altındaki düşüşlerin sebebini de açıklayan Memiş, ''Altın ve gümüş fiyatları neden değer kaybetti? Çünkü teminat tamamlama ile alakalı bir nakit ihtiyacı doğdu. Hisselerde şirketlerde yoğun satışlar oldu altın ve gümüş satışları ağırlık kazandı. Ons nereye gram altın oraya. Ons altındaki gerileme gram altında çok hissedilmiyor. Altının gram fiyatı dolardan destek görüyor. Altın fiyatları yılın son çeyreğinde 3 bin 3 bin 500 lira aralığıyla alakalı öngörüm devam etmekte. Her düşüş bir alım fırsatı olarak ön planda kalmaya devam ediyor.'' diyerek yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirttiği görüşlerini açıkladı.

ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası yatırımcılar nefesini tutarken, İslam Memiş’ten önemli uyarılar geldi. Banka hesaplarında parası olanlara seslenen Memiş, piyasa hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için ise belirli bir seviyeye işaret etti. Piyasa hakkında detaylı analizler şöyle...

FED’in faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor

İslam Memiş, TV100'de kaleme aldığı yazısında, ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre %0,2 oranında arttığını belirtti. Enflasyondaki bu artış, beklentilere paralel gelişti.

Temmuz ayında yıllık bazda %2,9 artış beklenirken, piyasa beklentisi %3,0 olarak belirlenmişti. Dolar, gümüş ve altın üzerine değerlendirmelerde bulunan Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını vurguladı.

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Faiz indirimi yapılırsa ne olur?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair değerlendirmelerde bulunan Memiş, önceki açıklamalarını hatırlatarak, Kasım ayında 250 baz puan, Aralık ayında ise 250 baz puan indirim beklediğini ifade etti.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de benzer bir süreç yaşayacağını belirten Memiş, yılın 3. ve 4. çeyreğinde merkez bankalarından faiz indirimi beklendiğini söyledi.

"Faiz indirimi yapılırsa ne olur?" sorusuna yanıt veren Memiş, dünya ekonomisinin genel olarak kötü bir durumda olduğunu, faiz oranlarındaki değişikliklerin piyasalarda köklü bir iyileşme sağlamayacağını dile getirdi.

Piyasa ve tahminler

İslam Memiş, piyasaları analiz ederek, önemli öngörülerde bulundu. İşte Memiş'in piyasa değerlendirmeleri ve tahminleri:

BİST 100: Borsa İstanbul'da (BİST 100) endeks, 9 bin 865 puan seviyesindeyken, 0.545 puan kaybına dikkat çeken Memiş, endeksin 9 bin 850 ile 10 bin 200 puan aralığında hareket edeceğini ve bu durumu izlemeye devam ettiğini belirtti. DOLAR: Dolar kurundaki yatay seyri değerlendiren Memiş, baskılanma sürecinin sona ermesiyle birlikte yıl sonu için öngördüğü dolar seviyesini hatırlattı. Yıl sonuna kadar doların 40 - 45 TL bandına yükseleceğini tahmin ediyor.

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 2 bin 705 TL seviyelerini iki kez test eden gram altın için ağustos ayı beklentisinin 2 bin 730 TL olduğunu belirtti. Gram altın için ons altını izlemeye devam edeceğini söyleyen Memiş, yıl sonunda gram altının 3 bin - 3 bin 500 TL aralığına çıkacağını öngörüyor.

Altın fiyatları ne kadar?

ONS REKOR KIRDI GRAM ALTIN DA TAKİP ETTİ

Ons altın, jeopolitik gerilimler ve Amerika'da enflasyon verisinin açıklanması sonrası Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesini fiyatlıyor. Bu fiyatlamada tarihi zirvesini yenileyen ONS, gram altın tarafına da yeni rekor getirtti. Bu hafta 2. rekorunu kıran gram altın önceki 2705 TL zirvesini 2716 TL ile değiştirdi. Altın piyasasında gözler şimdi de önümüzdeki hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.715,88 TL

SATIŞ: 2.716,66 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.507,82 dolar

SATIŞ: 2.508,53 dolar

ATA ALTIN

ALIŞ: 17.973,91 TL

SATIŞ: 18.432,01 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 17.745,00 TL

SATIŞ: 17.945,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 17.429,24 TL

SATIŞ: 17.777,62 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 8.885,00 TL

SATIŞ: 8.999,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.430,00 TL

SATIŞ: 4.505,00 TL

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 17.777,47 TL

SATIŞ: 17.977,95 TL

ZİYNET ALTIN

ALIŞ: 17.407,60 TL

SATIŞ: 17.755,56 TL

HAS ALTIN

ALIŞ: 2.702,30 TL

SATIŞ: 2.703,08 TL

KÜLÇE ALTIN

ALIŞ: 80.550,00 dolar

SATIŞ: 80.600,00 dolar