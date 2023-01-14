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Altını gram gram çaldılar: Çıraklardan milyonluk tarihe geçen rekor vurgun! Daha önce görülmedi

Kuyumcukent’te 2 şahıs, çalıştığı atölyeden 3 ay içerisinde 3 milyon değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarından hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 00:09:00 - 2023-01-14 00:17:40
Altını gram gram çaldılar: Çıraklardan milyonluk tarihe geçen rekor vurgun! Daha önce görülmedi

Olay, Kuyumcukent’te bir altın atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Sipahi tarafından işletilen atölyede, Ekim ayı için yaptığı kasa hesabında fazla bir açık olması ve şüphelendiği Ö.U. ve H.S. isimli çalışanlarının Ekim ayından beridir kendileri için normalinden fazla bir harcama yaptıklarını fark etmesi üzerine kendilerini takibe aldı. Önceki ayların kasa hesabını yapan işletmeci Sipahi, şüphelendiği elemanlarının ilk olarak büyük bir miktar çaldığı daha sonra 300 ve 400 gram arası çaldığını tespit etti. Ocak ayında ise 130 gram çalarken şahısları suçüstü yakalayan işletmeci, 2 çalışanını polis ekiplerine teslim etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerasından şahısların hırsızlık yaptığına netlik kazandırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ö.U 6 yıl, H.S. ise çırak olarak 6 aydır iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

“ÇIRAK OLARAK ÇALIŞAN KİŞİYİ DE YÖNLENDİRDİĞİNİ FARK ETTİM”

İşletme sahibi Ertan Sipahi, “Biz Ekim ayında kasa hesabı yaptığımızda bayağı bir açığımız olduğunu fark ettik. Araştırma yapınca fazla harcamalar olduğu gördüm. Atölyede çalışan dört çalışanımla şüphelendiğim iki çalışanımı göz hapsine aldık. Kasım ve Aralık ayında yaptığımız kasa sayımlarında miktar daha da yükseldi. Aynı zamanda harcamaları da artmaya başladı. Kendisine sorduğumuzda hayvan aldığını hayvanlardan para geldiğini söyledi. Daha sonra çırak olarak çalışan kişiyi de yönlendirdiğini fark ettim” dedi.

Altın çalan çalışanlarını kameralarla suç üstü yakalayan Sipahi “Yeni yıla girdikten sonra iki gün öncede kameralarda tespit edince yakalandı. Küçük olan çalışan itiraf etti ama büyük olan çalışan itiraf etmiyor. Toplam zararımız 3 milyon TL’ye yakın. İlk etapta büyük miktar daha sonra 300 gram 400 gram çalıyor. Toplamda 3 milyon TL yapıyor” şeklinde konuştu.

Çıraklardan milyonluk vurgun Kasadan her ay gram gram altını çaldılar

“BU ATÖLYE BABAMDAN KALAN 60 YILLIK BİR ATÖLYE”

Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadığını dile getiren işletme sahibi Ertan Sipahi, “Elemanlardan biri 6 yıl, çırak ise 6 aydır yanımda çalışıyordu. Bu atölye babamdan kalan 60 yıllık bir atölye. Son 20 yıldır ben çalıştırıyorum. Bu güne kadar hiç böyle bir olay olmadı. Çıkınca da takibe alıp çözmeye çalıştık. Şuan küçük olan tutuklandı. milliyet'in aktardığı haberde: Diğeri de mahkemede 2-3 saate sonuç belli olacak. Oda tutuklanacak gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

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