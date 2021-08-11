Altındağ'da tehlikeli gerginlik! Vatandaşlar sokağa döküldü! Özel harekat bölgeye gönderildi
Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesiyle Ankara'nın Altındağ ilçesindeki olaylar büyümeye devam ediyor. Polis ekipleri, sokağa dökülen öfkeli kalabalığı evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada bir grup vatandaşın Suriyelilerin dükkanlarına saldırdığı görüntüler de kameralara yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar bugün de devam ediyor. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü.
Mahalle sakinleri sokağa döküldü
Polis ekipleri Altındağ'da vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye uğraşırken bir yandan da mahalle sakinleri sokaklarda "güvenlik" amacıyla devriye atmaya devam ediyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalıkların sokaklarda koşuşturmaları da yer alıyor.
Öfkeli kalabalık dükkanı kullanılamaz hale getirdi
Gerginliğin giderek arttığı bölgede öfkeli bir kalabalık Suriyelilerin dükkanlarına da saldırmaya başladı. Bir dükkanın girişinin parçalanarak, mekanın kullanılamaz hale getirilmesi saniye saniye kaydedildi. Öte yandan bir grup vatandaş ise yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evlerin camlarını taşladı.
İlçeye özel harekat gönderildi
Gerginliğin büyümesinin ardından Altındağ'a özel harekat ekipleri gönderildi.