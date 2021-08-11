  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD bütçesi 302 milyar dolar açık verdi! 5 katına çıktı
Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ta!
Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta şiddetli yağışta bazı köy yolları çamur yığını nedeniyle kapandı
Gündem Altındağ'da tehlikeli gerginlik! Vatandaşlar sokağa döküldü! Özel harekat bölgeye gönderildi
Gündem

Altındağ'da tehlikeli gerginlik! Vatandaşlar sokağa döküldü! Özel harekat bölgeye gönderildi

Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesiyle Ankara'nın Altındağ ilçesindeki olaylar büyümeye devam ediyor. Polis ekipleri, sokağa dökülen öfkeli kalabalığı evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada bir grup vatandaşın Suriyelilerin dükkanlarına saldırdığı görüntüler de kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:08:00 -

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar bugün de devam ediyor. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü.

Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Polis ekipleri Altındağ'da vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye uğraşırken bir yandan da mahalle sakinleri sokaklarda "güvenlik" amacıyla devriye atmaya devam ediyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalıkların sokaklarda koşuşturmaları da yer alıyor.

Öfkeli kalabalık dükkanı kullanılamaz hale getirdi

Gerginliğin giderek arttığı bölgede öfkeli bir kalabalık Suriyelilerin dükkanlarına da saldırmaya başladı. Bir dükkanın girişinin parçalanarak, mekanın kullanılamaz hale getirilmesi saniye saniye kaydedildi. Öte yandan bir grup vatandaş ise yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evlerin camlarını taşladı.

İlçeye özel harekat gönderildi

Gerginliğin büyümesinin ardından Altındağ'a özel harekat ekipleri gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay