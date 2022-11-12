  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte millete bakış açıları! CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'aptal'a sahip çıktı!

Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrencinin akıbeti belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ahlaksız yalana ilişkin açıklama!

M. Kemal'in ölüm yıl dönümünde İmamoğlu'nun eşiyle dans edip eğlenmesine sert tepki! Kemalistler yollarda dikildikleriyle kaldı

Türkiye'den aldığı askeri araçlarla terör örgütlerini dize getiren Nijerya, yeni silahını duyurdu!

EYT'te tarih ve kapsam netleşti! Bakan Bilgin'den flaş açıklama

Biden özür diledi

Türkiye yatırım merkezi haline geldi! Açıklamaya göre, Türkiye'ye 9 ayda 9,3 milyar dolar yatırım geldi

İhanetin karşılığı bu mu? İdam edilmesi gereken hainlere 'pes' dedirten ceza! FETÖ'cü generaller için flaş karar!

İslam Memiş son dakika yatırım tavsiyesi verdi! 'Elinizdeki altını satmayın' diye uyarmıştı! Altın fiyatlarında yeni seviyeyi açıkladı
Yerel Altındağ Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği
Yerel

Altındağ Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği

Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Daha önce çiftçilere verilen tohum ve nohut desteğinden sonra, şimdi de mazot desteği verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 09:05:00 -
Altındağ Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği

Altındağ Belediyesi’nden çiftçilere büyük destek… Çiftçilere sertifikalı; arpa, buğday, Macar fiği ve nohut tohumu desteğinden sonra, mazot desteği de verilecek. Mazot desteğinden faydalanmak için başvurular başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, " Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. Çiftçilerimize mazot desteği yapacağız." dedi.

Son başvuru 18 Kasım

Başvuruların Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılacağını belirten Başkan Balcı, son başvuru tarihinin 18 Kasım olduğunu hatırlattı. Başkan Balcı “Başvuru yapmak için çiftçilerimizden traktör ruhsatı, ruhsat sahibinin kimlik fotokopisi, ruhsat sahibinin ÇKS kaydı ve ikametgah belgesi istiyoruz. Bu belgelerle birlikte başvurular İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılabilir”ifadelerini kullandı. Başkan Balcı ayrıca “Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmamız ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu mazot desteği çok gerekli ve de çok önemli... Bu fırsattan faydalanacak tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23