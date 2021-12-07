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Ekonomi Altında gözler ABD enflasyon verisine odaklandı!
Ekonomi

Altında gözler ABD enflasyon verisine odaklandı!

Omikron varyantına dair endişeler azalırken altın yatırımcıları Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 09:43:00 -
Altında gözler ABD enflasyon verisine odaklandı!

Altın fiyatları, Omikron’a dair endişelerinin azalmasıyla hafif bir gerileme yaşarken altın yatırımcıları bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişle pazartesi günü rekor tazeledi.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle Kasım ayında yükselmişti.

Fed yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda para politikasındaki sıkılaşmanın hızı için enflasyondaki yükseliş ve istihdamdaki iyileşmeye odaklandıklarını belirtmişti. Altın yatırımcıları da Fed’in faizleri ne zaman artıracağını anlayabilmek için istihdam verilerini yakından takip ediyor.

Altın, üç yıldan sonra ilk defa yılı kayıpla kapatmaya hazırlanırken Aralık başı itibariyle 2015’ten bu yana en kötü yıllık performansını göstermiş durumda. Altın 2020 yılını yüzde 25 yükselişle kapatarak 2012’den bu yana en kazançlı senesini geçirmişti.

Ons altın fiyatı

Omikron varyantının küresel piyasalarda yarattığı belirsizlikle geçen haftayı inişli çıkışlı bir seyirle geçiren ons altın, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 doların üzerine tırmanmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan değerli metal 1.777 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’dkei yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra 789 TL civarında bulunuyor.

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