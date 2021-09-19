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Gündem Altında büyük operasyon! Bir sürü çeyrek altın…
Gündem

Altında büyük operasyon! Bir sürü çeyrek altın…

İstanbul'da sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 14:26:00 -
Altında büyük operasyon! Bir sürü çeyrek altın…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K.'yı gözaltına alırken, kişilerin üzerinde bir miktar sahte çeyrek altın ele geçirdi.

Şüphelilerin sahte altınları temin ettikleri belirlenen Z.T., F.S. ve H.K. de Fatih'te yakalanırken, aramalarda, 38 adet sahte çeyrek altın ve 2.100 TL lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen S.D. ve Ş.K., Z.T., F.S. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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