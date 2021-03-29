Altınbaş Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitenin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) posta yoluyla yapılacak.
Son başvuru tarihi 13.04.2021 olan ilana göre adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekiyor.
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