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Altınapa Baraj Gölü'nde üç ayda toplanan ağın uzunluğu 20 kilometreyi geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:16:02 -
Altınapa Baraj Gölü'nde üç ayda toplanan ağın uzunluğu 20 kilometreyi geçti

KONYA (AA) - Konya'da ticari avcılığın yıl boyunca yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler sırasında üç ayda 20 kilometre uzunluğunda ağ toplandığı bildirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetim ve kontrollerde baraj gölüne yasa dışı avlanmak maksadıyla serilen balıkçı ağları toplanıyor.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) üyesi gönüllülerin eşliğinde yürütülen denetimlerde son üç ayda toplum uzunluğu 20 bin 400 metre olan sahipsiz misina ağı ele geçirildi.

İstilacı türler hariç bu ağların gözlerine takılı canlı balıklar ise baraj sularına tekrar bırakıldı. Tekneye çekilerek toplanan ağlar sayesinde üreme dönemindeki çok sayıda balığın katliamının önüne geçildiği belirtildi.

Dün akşam yapılan denetimlerde de göle kaçak olarak çekilen 200 metre uzunluğundaki misina ağına el konulduğu, denetim ve kontrollerin aralıksız devam ettirileceği aktarıldı.

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