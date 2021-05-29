Altına yatırım yapanlar dikkat: Önümüzdeki birkaç hafta boyunca...

Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili araştırma yaparken, Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day, konuya ilişkin iddiasını paylaştı.

Day altın fiyatlarının önümüzdeki birkaç hafta boyunca yükselebileceğini ileri sürdü.

Kriptokoin'in haberine göre; Adrian Day, altının manalı bir geri çekilme olmaksızın son 3 ayda 200 doların üzerinde hareket ederek geri çekilme için gecikmiş halde olduğunu söyleyerek "Böyle bir konsolidasyon geldiğinde, büyük ölçüde kimin satın aldığına bağlıdır." dedi.

Day, "Hassas ancak zamana duyarlı, bu nedenle altın fiyatları önümüzdeki birkaç hafta boyunca yükselebilir." iddiasında bulundu.