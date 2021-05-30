Altın zirveye koşuyor! İşte son rakamlar

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

30 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu bugün de altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Gram altın ne kadar?

Son günlerde önemli bir yükseliş yaşaya altın önceki kapanışını 518,26 TL'den yapmıştı. Şu anda yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren gram altın 524,21 TL alış fiyatı ve 524,29 TL satış fiyatına sahip.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Önceki kapanışını 3.405,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.334,00 TL alış ve 3.438,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar oldu?

Bir önceki kapanışını 1.709,00 TL'den yapan yarım altın, 1.668,00 TL alış ve 1.726,00 TL satış fiyatına sahip.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altında ibre yukarıyı gösteriyor. Son kapanışını 854,00 TL'den yapan çeyrek altın şu an 840,00 TL alış ve 863,00 TL satış fiyatına sahip.