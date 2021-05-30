Altın zirveye koşuyor! İşte son rakamlar
Altın fiyatları 30 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 524 TL'de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 30 Mayıs Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 30 Mayıs altın fiyatları...
Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
30 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu bugün de altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Gram altın ne kadar?
Son günlerde önemli bir yükseliş yaşaya altın önceki kapanışını 518,26 TL'den yapmıştı. Şu anda yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren gram altın 524,21 TL alış fiyatı ve 524,29 TL satış fiyatına sahip.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Önceki kapanışını 3.405,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.334,00 TL alış ve 3.438,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Yarım altın ne kadar oldu?
Bir önceki kapanışını 1.709,00 TL'den yapan yarım altın, 1.668,00 TL alış ve 1.726,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altında ibre yukarıyı gösteriyor. Son kapanışını 854,00 TL'den yapan çeyrek altın şu an 840,00 TL alış ve 863,00 TL satış fiyatına sahip.