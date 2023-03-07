Altın yükseliyor!
Haftanın ikinci gününde (7 Mart 20023) altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü hareketlilik gösteriyor. Gram altın 1.123,04 TL olurken çeyrek altın 1.836,87 TL civarında seyrediyor.
Ons altın ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yükseliş ivmesi kaydediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
1.122,88
1.123,04
ALTIN/ONS ($) FİYATI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
1.847,39
1.847,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.797,21
1.836,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.186,42
7.322,23
YARIM ALTIN FİYATI
3.581,98
3.672,35
ZİYNET ALTIN FİYATI
7.186,42
7.322,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.037,20
1.105,40