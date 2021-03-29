Altın yükseldi mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları 29 Mart

Altın güne yükselişle başladı 29 Mart altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. 29 Mart Pazartesi haftanın ilk günü anlık altın fiyatları, Kapalıçarşı’ya göre hareket ediyor. Son birkaç aydır yönünü aşağı çeviren gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatları, dolar endeksiyle birlikte yükseliş trendine girmişti. Uzun zamandır 404-420 TL arasında hareket eden gram altın, döviz kurlarının hareketlenmesiyle birlikte 450 TL bandını aşmıştı…

29 Mart güncel altın fiyatları

kapalıçarşı’dan canlı altın fiyatların göre gram altın bugün 450 Türk lirası seviyelerinde, çeyrek altın 727 Türk lirası civarında hareket ediyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden evvel 29 Mart Pazartesi itibarıyla yukarı yönde ivme kazanan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, haftanın ilk gününe yükseliş trendiyle başladı.

Gram altın alış fiyatı: 453,60 TL

Gram altın satış fiyatı: 453,67 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 722,48 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 739,46 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.440,45 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.478,93 TL

Tam altın alış fiyatı:2.980,24 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.057,36 TL

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 404,86 Türk lirası SATIŞ: 434,52 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası

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