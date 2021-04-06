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Ekonomi Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! İşte son rakamlar

Altın fiyatlarında hem dolar kuru hem de ons altının etkisiyle dalgalanmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 09:24:00 -
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! İşte son rakamlar

Altın yatırımcısının merakla beklediği altın fiyatlarında piyasalarda son durum netleşti. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yukarı yönlü hareket içerisinde yer alıyor. Döviz kurlarındaki yarım puanlık artış ve ons altının bin 730 doları aşarak bin 735 dolarda sabitlenmesi iç piyasada altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki, fiyatlar ne durumda?

Gram altın bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı 6 Nisan 2021 Salı günü 452 lira seviyelerinden işleme alınıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Son dönemdeki yükselişle birlikte 700 lira bandının üzerindeki konumunu sağlamlaştıran çeyrek altın bugün 733 liradan alınırken 746 liradan da satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını kaç TL?

2 bin 900 lira seviyesini aşan ve 3 bin lira seviyesini zorlama trendi içerisinde olan cumhuriyet altını ise haftanın son gününde 2 bin 909 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 971 lirada konumlandı.

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