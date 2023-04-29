Altın yatırımcısına uyarı! Fiyatlar neden yükseliyor?

Altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin konuşan Maviş, ''ABD’de First Republic Bank hisselerinin yüzde 20’ye varan sert düşüşü sonrası geçici olarak işleme kapatılması bankacılık sektörüne dair kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Bunun da hem ons fiyatlamasında hem de gram altın fiyatlamasında yansımasını görüyoruz. Altında bankacılık krizi endişelerinin artması, ons tarafında yakarı yönlü seyri tetikledi. Bankacılık krizi yatışmadı, tam tersi burada krizin daha da derinleşebileceğine yönelik kaygılara sebep oldu.'' dedi.

Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz açıklamasında Merkez Bankası’nın neredeyse son 1.5 yıldır Türkiye’de üretilen altının tamamını satın aldığını belirtti:

''Türkiye’de yerli ve yabancı 15 altın işletmecisi var. Bunlar altın üretiyorlar, 15 işletmede üretilen altının tamamını Merkez Bankası satın aldı. Bu altın yurt dışına çıkmamış, altın arzında bir sıkıntı yok. Merkez Bankası’nın piyasada en iyi alıcı olması yurt içinde fiyatları etkiliyor. Merkez Bankası 1.5 yılda 30-35 ton altın satın almış. Türkiye’nin potansiyeli yaklaşık olarak 6500 tondur. ''Altın Madencileri Derneği Başkanı Yılmaz, 300 milyar dolarlık yeraltı altın kaynağının halihazırda çıkarılmayı beklediğini, Türkiye’nin yılda 200 ton altın tüketiyor olduğunu belirtti.



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