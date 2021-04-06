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Ekonomi Altın yatırımcılarını uyardı! "Pozitif yönlü beklemek..."
Ekonomi

Altın yatırımcılarını uyardı! "Pozitif yönlü beklemek..."

Altın dolar paritesinin sürekli değişmesi nedeniyle uzmanlardan son dakika altın yorumu geldi. Uzmanlara göre, pozitif yönlü bir seyir gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:15:00 -
Altın yatırımcılarını uyardı! "Pozitif yönlü beklemek..."

GCM Yatırım firmasının açıklamalarına göre, altın fiyatlarına pozitif yönlü bir değişim olacak.

Kısa vadede USDTRY paritesinin görece yatay hareket etmesine rağmen ons altının yukarı yönlü hareket etmesinin desteğiyle, gram altın bir miktar toparlanma sağladı.

Yine firmadan yapılan analize göre; Gram Altını kısa vadede teknik olarak incelediğimizde, 21 (451,07) periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 448,75 – 451,00 bölgesini takip etmekteyiz. Kıymetli metal 448,75 – 451,00 bölgesi üzerinde fiyatlandığı sürece, pozitif yönlü beklenti ön planda olabilir. Yükseliş eğiliminin baskın çıkması durumunda 453,00 seviyesine doğru fiyatlamalar gözlemlenebilir. Bu seviyenin aşılması halinde 455,00 ve 457,00 seviyeleri ile karşılaşılabilir.

Yukarı yönlü fiyatlamalar 453,00 seviyesinde baskı görmesi halinde, 448,75 – 451,00 bölgesine yönelik geri çekilmeler kaydedilebilir. Oluşabilecek düşüşler 448,75 – 451,00 bölgesinde sınırlandıkça, bu bölgeden yukarı yönlü tepkiler kaydedilebilir. Bu nedenle negatif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 448,75 seviyesinin kırılmasına ve 448,75 seviyesi altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyaç duyulabilir. Bu halde 447,00 ve 445,00 seviyeleri gündeme gelebilir. Özetle; fiyat 448,75 – 451,00 bölgesi üzerinde oluştuğu sürece, pozitif yönlü beklenti ön planda olabilir.

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