  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Kahraman Mehmetçiğimiz teröristleri affetmiyor!
Turistlere bedava PCR testi yapılacak
Yerli aşıdan güzel haber!
Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat! Bu akşam saatlerinde belli olacak
Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! Bu akşam saatlerinde belli olacak

Hızlı bir yükseliş trendine giren altın, zirveye doğru koşarken gözler FED toplantı tutanaklarına çevrildi. Altın Uzmanı Murat Özsoy konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:11:00 -
Altın yatırımcıları dikkat! Bu akşam saatlerinde belli olacak

Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesine yükselerek 500 liranın üzerine yerleşti. Yatırımcı altının geleceğini merak ederken, bazı uzmanlar gram altının 600 liraya kadar gideceğini iddia etti. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, gram altın ve ons altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketliliği böyle değerlendirdi.

Altın fiyatlarında güncel durum

Altının gram fiyatı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda 505,22 lira seviyesine kadar yükselerek 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, gün içinde en düşük ise 501.14 lira seviyesini görürken; saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.39 oranında yükselişle 504.01 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 355 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 502 lira seviyesinden başlamıştı.

Tahvil piyasasındaki hareketlilik, dolar endeksi ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken; altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1873 dolar seviyesini, en düşük ise 1864 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.14 oranında yükselişle 1872 dolardan işlem gördü.

ONS altının gözü FED tutanaklarında 

İçinde bulunduğumuz hafta başlangıcı ile birlikte ABD dolar endeksinin düşüş trendi içerisine girerek 90 seviyesinin altına düşmesinin etkisiyle ons altın fiyatları 1873 dolar seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş kaydetti.

Hafta başı yaptığım yorumda 1850 doların üzerine yerleşmesi durumunda ons altın fiyatının 1900 dolar seviyesine yönelik yolculuğunun başlayacağından bahsetmiştim. Şu andaki görünümde de 1870 dolar seviyesinin altında bir kapanış olmaması ve burada bir destek bulması halinde 1900 dolar hedefine ilerleyiş devam edecektir.

Bugün akşam saatlerinde açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının satır aralarında verilecek mesajlar da bu ilerleme üzerinde önemli rol oynayacaktır. Eğer ABD tüketici fiyatlarındaki yükselişin Fed Başkanı Powell’ın dediği gibi geçici olduğuna piyasa oyuncuları tarafından kanaat getirilirse bu durum ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.65 seviyesi altında kalmasını devam ettirir ve bu durum da ons altın fiyatlarını yukarı doğru iter diye düşünüyorum.

Bu koşul altında gram altın tarafında ise, 500TL üzerindeki hareket de sürekliliğine devam edecektir görünüyor. Gram altını 500TL üzerine daha da taşıma konusundaki en itici güç ise dolar/TL kurunda bayram esnasında görülen 8.50TL seviyesinin yeniden test edilme riski olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimler, teröristin son görüntülerini paylaştı. Terörist Gülen'in bitkin durumda olduğu görülüyor...
Asker çekme kararı sonrası flaş açıklama: Savaşa hazırız
Dünya

Asker çekme kararı sonrası flaş açıklama: Savaşa hazırız

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban ile savaşmaya hazır olduklarını ifade etti...
Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası
Gündem

Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası

Terör örgüt PKK’nın elebaşlarından Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesini değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Saha p..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay