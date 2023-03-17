Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten tedirgin eden çıkış: Bu hiç hayra alamet değil

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Para savaşlarının kazananı kim olacak?" başlıklı yazısında önemli değerlendirmeler yaptı.

İşte İslam Memiş'in Tv100'deki yazısı:

Hem küresel hem de yurt içi piyasalarda yoğun haber akışları gelmeye devam ediyor.

Piyasalar ve kafalar karışık.

Belirsizlik ve riskler de artıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem dışarıda hem de içeride bir para savaşı süreci var.

Küresel piyasalarda üç bankanın iflası, iflasın getirdiği tedirginlik ve belirsizlik, ekonomik verilerin karışık gelmesi, merkez bankalarının bundan sonra ki politikaları takip ediliyor.

Üç bankanın batmasına göz yummaları, diğer ülkelere sıçrama olasılığı akıllara “Dijital para sistemine mi geçilecek” sorusunu getiriyor.

Merkez bankaları kenara çekilecek mi?

İki yıldır kontrolü ele alan merkez bankaları, Haziran sonrası politika değişikliğine gidip faiz artırımlarını durdurabilir.

ABD’de mortgage krizi, banka iflasları ve resesyon riski tıkanık bir sürece işaret ediyor.

Bu kriz acaba ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na dâhil olmasıyla derinleşebilir mi?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların genel beklentisi doğrultusunda 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Kripto paralar ise bu hafta coştu.

25 bin 70 dolar seviyesine yükselen bitcoin, dün günü 24 bin 877 dolardan tamamladı.

20-30 bin dolar arlığında dalgalanan bitcoin, kendine bir yön belirleyemedi.

Yani, baskının devam ettiğini gözlemliyoruz.

KKM tutarı 1 trilyon 603,4 milyar TL’ye yükseldi.

Dolar/TL kuru ise 19,00 liraya.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 130,30 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 10 Mart haftasında 53,5 milyon dolar hisse satışı yaptılar.

Risklerin arttığı süreçlerde piyasa bir bahane bulmak için yarışır.

Bu haftanın bahanesi, banka iflasları.

Önümüzdeki hafta Fed’in faiz kararı ve sonrası.

Bu savaşın bir kazanını mutlaka olacak.

Tabii ki de bir de kaybedeni.

Ancak bir savaş var, bu kesin.

Ya sistem değişikliği ya da gerçek bir savaşın alt yapı hazırlığı!

Petrol fiyatlarının bu kadar gerilemesi hiç hayra alamet değil.

72 dolar karşısındaki petrol fiyatının piyasasını izliyoruz.