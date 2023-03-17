Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten olay çıkış... Altın uzmanı bu kez net konuştu! İşte altın fiyatları için yeni tahmin!

Altın yatırımcılarına kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Ünlü altın uzmanı bu kez net konuştu. Peki, uzun vadede altın fiyatları ne olur? İşte uzmanından altın tahmini…

ABD’den gelen veriler ve FED’in para politikaları sonrasında altın piyasaları dalgalanmaya devam ediyor. İsabetli tahminleri ile öne çıkan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın hakkında kritik yeni tahminlerini paylaştı.

‘’Artık diyebilirim’’ dedi ve detayları paylaştı. Uzun vadede altın fiyatlarının ne olacağı yönünde de tahminlerde bulundu. Son dönemde küreselde ons altın, yurt içinde ise gram altın başta olmak üzere altın fiyatları küçük büyük tüm yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH AÇIKLANDI!

Piyasalara ilişkin kritik tahminleri ile yakından takip edilen Finans Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri değerlendirdi.

Bu kez piyasalara ilişkin net konuşan İslam Memiş, tarih vererek piyasalarda nelerin olabileceğini aktardı. 22 Mart’ta ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz kararının açıklanacağına işaret eden İslam Memiş, beklentilerin 25 baz puanlık bir artış olacağı yönünde olduğunu söyledi. Ancak 50 baz puanlık beklentinin kısa süre önce kaybolmasının büyük bir etkisi olacağı aktarıldı. Özellikle Haziran ayından sonra FED’in biraz daha kenara çekilebileceğini söyledi. Faiz kararlarının altın üzerinde de etkili olacağı ifade edildi. Türkiye gazetesine göre; Gram altın hakkında da yatırımcıları uyaran İslam Memiş, gram altının serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördüğünü ve bunun artık bir yükseliş trendi olduğunu düşündüğünü söyledi. Ekranlarda 1.183 TL seviyelerinde olduğunu ancak bunun geçerli olmadığını daha önce belirttiğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son gelişmeler sonrasında yeniden yukarı yönlü hareketine başladı.Hafta kapanışından sadece bir gün önce 16 Mart Perşembe günü itibariyle gram altın 1.172 lira bandında günün ikinci yarısına devam ederken, ons altın 1.922 dolar bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise 1.947 lira seviyesinden gün boyunca takip edilmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO