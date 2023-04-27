Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O ana kadar gaza gelmeyin

27 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altında yükseliş sürüyor ve bu yükselişin devamı gelecek gibi görünüyor. Bu rakamlara kanıp elinizdeki altınları sakın satmayın...

Ekranda 1248 lira olarak görünün altın kuyumcuda 1370 liradan alıcı buluyor. Ekrandaki rakama bakıp aldanmayın!

Altın üretiminde patlama

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi. Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

İslam Memiş'ten uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bir uyarı geldi. Memiş, "1 aylık zaman sürecinde soğuk kanlı olun. Hiçbir şey sizi gaza getirmesin. Her gördüğünüze, her yazılana inanmayın. Tahriklere gelmeyin. Seçim sürecini sokak eylemlerine dönüştürmek istiyorlar. Siz akıllı insanlarsınız, her şeyin farkındasınız." dedi.

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