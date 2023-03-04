Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez doları olanları uyardı! O tarihe dikkat

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE yıllık aylık yüzde 3,15, yıllık yüzde 55 oldu. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile beraber akıllara “Enflasyonda düşüşler devam edecek mi?” sorusu geldi. Finans Analisti İslam Memiş enflasyonun gelecek günlerdeki seyrine yönelik dikkat çeken açıklamalar yaparken hazirandan sonra tablonun değişeceğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, finans kuruluşlarından küçük esnafa kadar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Beklentiler yüzde 3,52 artacağı yönünde oluşurken aylık enflasyon şubatta yüzde 3,15, yıllık yüzde 55 oldu. Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,38 oranında arttı. Gelen verilerin ardından özellikle seçim sürecinde ve seçimlerden sonra enflasyonun hangi yöne hareket edeceği merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş TGRT Haber ekranlarından Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

“Elimizde olmayan sebepler var"

“Kurum ve kuruluşlar 2022 yılında enflasyon patlayınca ciddi anlamda eleştiri oklarının hedefi olmuşlardı. Benim kişisel tahminim seçimlere kadar sayın Cumhurbaşkanımızın kurum ve kuruluşlarda revizyona gideceğine dair beklentim var. Seçimlere kadar ciddi bir görev değişikliği olabilir. Bu değişiklikle beraber enflasyonla mücadele noktasındaki finans yönetimi de öncelikli olur. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve Hazine Bakanlığının tek başına mücadelesi ile olacak bir süreci konuşamıyoruz. Elimizde olan sebepler var olmayan sebepler var. Elimizde olmayan sebepler kuralık ve doğal afet.”

"Kriz fırsatçılığı var"

"Bundan sonra beklentilerin üzerinde gelen rakamlar söz konusu olabilir. Gelecek ay açıklanacak olan rakam piyasanın beklentisinden yüksek olabilir. Çünkü deprem etkisi finans yönetimin etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Özellikle kriz fırsatçılığı var. Her ne kadar cezalar uygulanmış olsa da, hane halkına etki edecek kadar rakamların geri çekilmediğini cezaların verilmesine rağmen huylunun huyundan vazgeçmediğini görüyoruz."

"Haziran'dan sonraya dikkat"

"Hazirana kadar ABD merkez bankası Fed’in ve diğer merkez bankalarının faiz kararları süreci var ama haziran ayı itibari ile merkez bankaları faiz kararlarını sonlandıracak. Bizim merkez bankası için hazirandan sonraya işaret eden sürece dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar kur korumalı mevduat sistemi Türkiye Ekonomi modeli devam etse de merkez bankası haziran sonrası kenara çekilmek isteyebilir. Çünkü bankalar üzerindeki baskının artık kalması gerekiyor. Hazirandan sonra kur tarafından ataklar gerçekleşebilir. Türkiye ekonomisini hazirandan sonraki süreçler şeklinde ikiye ayırmak gerekiyor."

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